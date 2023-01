Schon im sechsten Monat: Kisu schwärmt von Schwangerschaft

Kisu (31) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen November hatte die YouTuberin die freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Seitdem hält die Berlinerin ihre Community auch stets über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden. Auch dass ihr Mann Kevin und sie nach ihrer Tochter Milena ein weiteres Mädchen bekommen, verriet die Influencerin bereits. Nun teilte Kisu ein umfangreiches Schwangerschaftsupdate mit den Fans.

Auf ihrem Instagram-Account verriet die 31-Jährige nun, dass sie mittlerweile im sechsten Monat angelangt sei. Unter einem süßen Bauchvergleich aus dem fünften und sechsten Schwangerschaftsmonat gab sie dann auch ein ausführliches Update: So begann Kisu zu erzählen, dass Kevin und sie – seitdem sie das Babygeschlecht kennen – schon ein paar Namensfavoriten rausgesucht hätten. "Ich spüre jeden Tag immer stärker werdende Kindesbewegungen und es ist so schön. Gestern waren die sogar schon leicht zu erkennen", schwärmte sie. Die werdende Zweifachmama fuhr fort, dass ihre Tochter nun auch nahezu jeden Tag nach ihrer Schwester fragen würde.

Ihre Schwangerschaftssymptome hätten sich im zweiten Trimester außerdem so gut es geht gelegt und auch ihre Hautunreinheiten seien wieder verschwunden. "Im Winter schwanger zu sein, muss ich ganz anders planen: Mir passt nichts. Ich muss tatsächlich Umstandsmode kaufen", schilderte die Influencerin. Abschließend verriet Kisu dann ebenfalls noch, dass sie während der Schwangerschaft schon vier Kilo zugenommen habe – was nicht zuletzt an ihrer Vorliebe für Pasta liege.

Instagram / kisu Kisu und ihre Familie in Griechenland, 2022

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Instagram / kisu Kisu, Dezember 2022

