Süß! Tom Pelphrey und Kaley Cuoco knutschen auf Red Carpet

Kaley Cuoco (37) verzaubert ihre Fans. Im Oktober vorherigen Jahres verkündete die Schauspielerin, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) ihren ersten Nachwuchs erwartet. Ihre Tochter soll voraussichtlich im Frühjahr das Licht der Welt erblicken. Regelmäßig präsentiert die The Big Bang Theory-Darstellerin seitdem ihre wachsende Babykugel im Netz. Doch auch auf dem Red Carpet zog sie nun alle Blicke auf sich!

Bei den diesjährigen Golden Globe Awards zeigten die werdende Mama und ihr Liebster, wie verliebt die beiden sind. Auf dem roten Teppich knutschte die 37-Jährige den baldigen Papa, während sie stolz ihren Babybauch präsentierte. Die Bekanntheit glänzte in einer lavendelfarbigen, bodenlangen Robe mit Schleppe, verzierter Empire-Taille und zarten Schleifenbändern. Auch ihr Mann trug ein elegantes Outfit, bestehend aus einem weißen Blazer mit breitem Revers, schwarzer Anzughose und Fliege.

In diesem Jahr hoffte Kaley auf die heiß begehrte Trophäe in der Kategorie der besten Fernsehschauspielerin in einer Comedy-Serie – jedoch vergeblich. Für ihre Rolle als Cassie Bowden in der Show "The Flight Attendant" schaffte es die Schauspielerin nur in die engere Auswahl.

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Golden Globe Awards 2023

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Golden Globe Awards 2023

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de