Tragisch: Diese Ex-Dschungelcamper sind bereits verstorben

19 Jahre ist es bereits her, dass die erste Dschungelcamp-Staffel über die Bildschirme geflackert ist. Am Freitag startet die kultige Reality-TV-Show schon in die 16. Runde. In all der Zeit ist allerhand passiert. Von Romanzen über Zickereien bis hin zu heftigen Enthüllungen wurde den Zuschauern einiges geboten. Manche der Kandidaten sind mittlerweile jedoch schon von uns gegangen. Promiflash erinnert an die mittlerweile verstorbenen Dschungelcamper.

Costa Cordalis (✝75)

Der "Anita"-Interpret war der erste Dschungelkönig der deutschen Geschichte und nahm 2004 als erster Promi auf dem Thron Platz. Im März 2019 erlitt der Schlagersänger jedoch einen Schwächeanfall und wurde in eine Klinik eingeliefert. Etwa vier Monate später, am 2. Juli, verstarb Costa im Kreise seiner Familie zu Hause in Santa Ponça an Organversagen.

Daniel Küblböck (✝33)

Der DSDS-Star war ebenfalls in der ersten Dschungelcamp-Staffel zu sehen und landete zwei Ränge hinter Costa auf dem dritten Platz. 2018 war der Musiker Passagier auf einer Schiffsreise. Schon zuvor hatte er seinem Umfeld zufolge psychische Probleme gehabt. Auf dem Atlantik ging der gebürtige Bayer am 9. September 2018 mutmaßlich über Bord. Am 22. Februar 2021 wurde er offiziell für tot erklärt.

Werner Böhm (✝78)

Mit Daniel und Costa saß auch der Sänger in der ersten Staffel am Lagerfeuer in Australien. Er ergatterte damals den fünften Platz. Der "Polonäse Blankenese"-Interpret sprach stets offen darüber, dass er schwerer Alkoholiker war. Am 2. Juni 2020 machten dann die traurigen Nachrichten die Runde: Er starb auf Gran Canaria an Herzversagen.

Willi Herren (✝45)

Der einstige Lindenstraße-Darsteller zog in der zweiten Staffel in das Dschungelcamp ein und schaffte es dabei auf den dritten Platz. Der turbulente Lebensstil des Entertainers war kein Geheimnis. Immer wieder machte der Realitystar mit Alkohol- und Drogeneskapaden Schlagzeilen. Am 20. April 2021 wurde der Kölner leblos in seiner Wohnung gefunden.

Günther Kaufmann (✝64)

Der Schauspieler war im vierten Dschungelcamp mit dabei und belegte den sechsten Platz. Drei Jahre später wurde bekannt, dass er unter schweren gesundheitlichen Problemen leidet. Im Februar 2012 musste er wegen einer Herzmuskelentzündung ins Krankenhaus. Am 10. Mai 2012 brach Günther schließlich in Berlin auf der Straße zusammen. Er starb an den Folgen eines Herzinfarkts.

Walter Freiwald (✝65)

2015 zog der "Der Preis ist heiß"-Moderator in der neunten Staffel ins Dschungelcamp ein und erreichte den sechsten Platz. In der Show polarisierte der TV-Star mit seiner ruppigen Art, unterhielt die Zuschauer aber bestens mit seinen Sprüchen. Am 6. November 2019 machte er im Netz schließlich seine unheilbare Krebserkrankung öffentlich. Nur zehn Tage später erlag Walter der Krankheit.

Gunter Gabriel (✝75)

Der Country- und Schlagersänger war 2016 in der zehnten Staffel mit von der Partie. Er verließ das Camp allerdings als erster Promi wieder. Nach vier Tagen warf Gunter freiwillig das Handtuch. Ein Jahr später wurde dem Musiker ein Treppensturz zum Verhängnis. Am 22. Juni 2017 starb er an den Folgen der Operation eines dreifachen Bruch seines ersten Halswirbels, den er sich bei dem Unfall zugezogen hatte.

Rolf Zacher (✝76)

Wie auch Gunter war der Schauspieler ebenfalls in der zehnten Staffel dabei. Er folgte dem Sänger nur drei Tage später aus dem Camp – allerdings nicht freiwillig, sondern aus medizinischen Gründen. Ab 2017 lebte der Entertainer in einem Pflegeheim. Dort starb er am 3. Februar 2018 im Alter von 76 Jahren.

Jens Büchner (✝49)

Der Goodbye Deutschland-Star saß 2017 in der elften Dschungelcamp-Staffel am Lagerfeuer und schaffte es auf den sechsten Platz. In der Show hatte der Partysänger noch berichtet, dass ihm 2014 fälschlicherweise Krebs diagnostiziert worden war. 2018 wurde dieser Albtraum dann traurige Realität: Jens starb in Palma de Mallorca an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung.

