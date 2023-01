Wie Schwestern! Alessandra Ambrosio posiert mit Tochter Anja

Alessandra Ambrosio (41) und ihr Mini-Me! Das ehemalige Victoria's Secret-Model macht nicht nur auf dem Laufsteg eine gute Figur. Auch in den sozialen Medien zeigt die gebürtige Brasilianerin des Öfteren ihren durchtrainierten Body. Nicht zuletzt postete sie etliche Fotos aus ihrem sonnigen Urlaub – auch gemeinsam mit ihrem Nachwuchs. Was dabei auffällt: Tochter Anja Ambrosio Mazur (14) kommt in Sachen Schönheit ganz nach ihrer Mutter!

Via Instagram veröffentlichte die 41-Jährige sechs lustige Aufnahmen, die sie und ihre Tochter im traumhaften türkisfarbenen Wasser zeigen – genauer gesagt am Strand der Insel Isla Holbox nördlich von Mexiko. Den Post betitelte das Model mit den Worten "Unendliche Liebe" und schnell wird klar, dass die 14-Jährige Mamas ganzer Stolz ist. Sie sehen sich auch zum Verwechseln ähnlich – angefangen von den Haaren bis hin zur fast identischen Mund-Nasen-Partie.

Vor allem Alessandras Follower teilten diese Erkenntnis mit "Ihr seht wie Schwestern aus" und "Sind das Mutter und Tochter?" in den Kommentaren. Ein weiterer Nutzer spekulierte, ob Anja wie ihre Mutter in das Mode-Business einsteigen würde.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Tochter Anja in Isla Holbox, Mexico. 2023

