Heiße Badenixe: Alessandra Ambrosio genießt Ibiza-Urlaub

Alessandra Ambrosio (41) zeigt, was sie hat! Die gebürtige Brasilianerin arbeitet in ihrem Alltag hart für ihren durchtrainierten Körper: In den sozialen Medien zeigt sie sich ab und an bei Work-outs oder auch beim Yoga. Die einstige Victoria's Secret-Beauty macht damit aber nicht nur auf dem Laufsteg oder bei Events eine gute Figur – auch in ihrer Freizeit kann sich die Unternehmerin sehen lassen: Jetzt teilte Alessandra heiße Grüße aus ihrem Urlaub!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Alessandra jetzt mehrere Schnappschüsse, die sie während ihres Urlaubs auf der Sonneninsel Ibiza zeigen: Auf den Fotos posiert die 41-Jährige in einem braunen Badeanzug mit großen Cutouts, einem großen gestreiften Tuch und einer stylishen Sonnenbrille vor dem Meer. Dabei setzt sie ihren durchtrainierten Körper vor der traumhaften Kulisse in verträumten Posen perfekt in Szene.

Die Fans waren von Alessandras Urlaubsfotos total begeistert! In der Kommentarspalte hinterließen die Supporter ihrem Idol zahlreiche Komplimente. "Wunderschön", "Megaschöne Fotos" oder auch "Einfach wundervoll", schwärmten beispielsweise drei User.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio im Juli 2022 auf Ibiza

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio im Juli 2022

