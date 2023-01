Wow-Auftritt: Rihanna und A$AP Rocky bei den Golden Globes

Rihanna (34) und A$AP Rocky (34) nehmen sich babyfrei! Im vergangenen Mai wurde bekannt gegeben, dass die beiden ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen durften. Seitdem sind öffentliche Auftritte etwas rarer geworden – doch jetzt bewiesen die Musiker, dass sie auch als Eltern nichts von ihrem Glamour eingebüßt haben: Bei den Golden Globe Awards strahlten Rihanna und A$AP Rocky in atemberaubenden Looks.

Die Turteltauben ließen sich zwar nicht auf dem roten Teppich ablichten und übersprangen das Vorgeplänkel – dafür war ihr Erscheinen bei der eigentlichen Preisverleihung dann umso besonderer! Bilder, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen die Sängerin in einem eleganten schwarzen Kleid mit Raffungen. Dazu kombinierte sie einen riesigen schwarzen Samtmantel und gleichfarbige Handschuhe. Um den dramatischen Look komplett zu machen, trug Rihanna eine diamantbesetzte Tasche, ein glitzerndes Collier und passende Ohrringe. Ihr Partner entschied sich für einen eleganten schwarzen Anzug mit Krawatte.

So posierten sie Arm in Arm auf dem Event und wirkten auch sonst sehr ausgelassen. Später könnte sich die Stimmung dann aber noch getrübt haben – denn Rihanna konnte den Preis als bester Originalsong für ihr Lied "Lift Me Up" aus dem Film "Black Panther" nicht gewinnen. Stattdessen ging er an den Song "Naatu Naatu" des Songwriters M. M. Keeravani aus dem Bollywood-Film "RRR".

MEGA Rihanna vor den Golden Globes 2023

Getty Images Musikerin Rihanna mit ihrem Partner A$AP Rocky

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

