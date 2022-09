"Priscilla": Jacob Elordi übernimmt die Rolle von Elvis

Ein Leben voller Höhen und Tiefen: Ein neuer Elvis Presley-Film kommt schon bald in die Kinos! Jetzt wurde bekannt, dass Priscilla Presleys Memoiren "Elvis and Me" verfilmt werden sollen. Die Verfilmung des Buches soll nun genauer das Kennenlernen, ihre Ehe und die Gründe ihrer Trennung vor seinem Tod aufzeigen. Dabei soll die Oscar-Preisträgerin Sofia Coppola (51) die Regie übernehmen. Der Euphoria-Star Jacob Elordi (25) spielt die Rolle der Musik-Legende in dem neuen Film "Priscilla"!

1985 ermöglichte Priscilla mit ihren Memoiren tiefere Einblicke in das Leben mit ihrem verstorbenen Ehemann Elvis. Laut Variety wird Jacob in das Leben der Ikone eintauchen. Der gebürtige Australier ist vor allem durch seine Rolle des Nate Jacobs in der amerikanischen Serie "Euphoria" bekannt. Neben ihm soll die "Pacific Rim"- Darstellerin Cailee Spaeny (25) als Priscilla zu sehen sein. Die Dreharbeiten sollen schon diesen Herbst in Toronto starten.

Es ist in diesem Jahr bereits der zweite Film über die verstorbene Rock-'n'-Roll-Legende. Der Film "Elvis" von dem Regisseur Baz Luhrmann kam im Juni 2022 in die Kinos und fokussierte sich vor allem auf die Höhen und Tiefen der Karriere des Musikers. Elvis und seine Frau Priscilla wurden in dieser Verfilmung von Austin Butler (31) und Olivia DeJonge (24) gespielt.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit in Las Vegas, Mai 1967

Getty Images Jacob Elordi bei einer Premiere

Getty Images Elvis Presley, Sänger

