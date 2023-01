Baby Rios Beerdigung: HealthyMandy erzählt rührende Anekdote

HealthyMandy teilt ein intimes Detail mit ihrer Community. Sie und FitnessOskar machten zuletzt eine Achterbahn der Gefühle durch. Im Sommer 2022 erblickte nach einem lange währenden Kinderwunsch ihr Sohn Rio das Licht der Welt. Doch der kleine Mann kämpfte gegen eine Autoimmunerkrankung – und verstarb im Dezember. Nun ist Rio beerdigt worden. Mama Mandy veröffentlichte jetzt eine emotionale Anekdote von der Trauerfeier.

Auf Instagram erzählt die Influencerin: "Während wir darauf gewartet haben, dass das zweite Lied gespielt wird, ist mein Papa plötzlich aufgestanden. Er hatte einen Zettel in der Hand und meinte, er hat drei Stunden da gesessen und hat für Rio einen Brief geschrieben". Weiter schildert Mandy: "Dann hat er erzählt, dass er da fünf Euro reingemacht hat, weil er Rio nie ein Eis kaufen konnte. Er wollte Rio die fünf Euro ins Grab legen, damit er sich in seinem Paradies ein Eis kaufen kann". Die Mama zeigte sich sichtlich gerührt von der süßen Geste.

Papa Oskar äußerte sich auf seinem Kanal jetzt auch dazu, dass Rios Tod einen Monat her ist: "Wenn ich mir Bilder von dir anschaue, habe ich das Gefühl, du bist immer noch da. Die Leute sagen, ich soll abschließen, aber mir geht’s besser, wenn ich das Gefühl habe, dass du noch da bist", schilderte der Webstar. "Ich weiß zwar, dass ich dich nie mehr so kuscheln kann wie auf dem Bild, aber ich möchte glauben, dass deine Seele weiterlebt", versicherte er.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Neugeborenen im Oktober 2022

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

