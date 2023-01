Bei Geburt: Archie Harrisons Kopf in Nabelschnur verheddert

Prinz Harry (38) und seine Meghan (41) mussten eine wahre Horror-Geburt erleiden! Nachdem das Paar sich im Mai 2018 das Jawort gegeben hatte, wurde Meghan im selben Jahr noch schwanger. Am 6. Mai des darauffolgenden Jahres erblickte dann Söhnchen Archie (3) das Licht der Welt. Doch Harry verrät jetzt: Die Geburt war alles andere als einfach, denn: Archies Kopf war in der Nabelschnur verheddert!

In seinen Memoiren, die am 10. Januar unter dem Titel "Reserve" veröffentlicht wurden, erinnert sich Harry an die Geburtskomplikation seines Erstgeborenen zurück: "Die Ärztin reichte Meg einen kleinen Handspiegel. Ich warf einen kurzen Blick hinein, sah den Kopf des Babys darin. Er hing fest. In der Nabelschnur verheddert.'" Der 38-Jährige habe noch das Gesicht, den Hals, die Brust und die Arme seines Sprosses vor Augen, wie sich alles "drehte und wandte." Der Brite habe seiner Gattin während der Geburt davon nichts erzählt. Stattdessen habe er sie ermutigt, immer schön weiter zu pressen.

Heute ist Archie schon drei Jahre alt. Der Royal-Aussteiger verriet kürzlich im Interview mit People, dass er trotz persönlicher Differenzen zu seiner Familie wolle, dass seine Kinder Kontakt zur Monarchie halten. "Ich habe schon früher gesagt, dass ich mir eine Familie wünsche, keine Institution – also würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass unsere Kinder Beziehungen zu Mitgliedern meiner Familie haben. Und das haben sie mit einigen, was mich sehr freut", erklärt der Rotschopf.

Getty Images Archie Harrison und Herzogin Meghan im September 2019

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

