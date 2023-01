Trotz Beef: Prinz Harrys Kids sollen Kontakt zu Royals haben

Prinz Harry (38) wünscht sich eine glückliche Familie. Seitdem der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt haben, herrscht im britischen Königshaus dicke Luft. Auch die Veröffentlichung ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" und die Erscheinung von Harrys Memoiren "Reserve" scheint das angespannte Verhältnis zwischen ihm und seiner Familie nicht gerade zu verbessern – die Beziehung zwischen den Royals und Harrys Kids soll darunter jedoch nicht leiden!

In einem Interview mit People offenbarte der 38-Jährige, dass er sich ein liebevolles Verhältnis zwischen Archie (3), Lilibet (1) und der Royal-Family wünscht: "Ich habe schon früher gesagt, dass ich mir eine Familie wünsche, keine Institution – also würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass unsere Kinder Beziehungen zu Mitgliedern meiner Familie haben. Und das haben sie mit einigen, was mich sehr freut." Wen er genau damit meinte, verriet Harry allerdings nicht.

Ob es sich bei den Familienmitgliedern auch um Prinzessin Eugenie (32) handelt? "Sie stehen in regelmäßigem Kontakt und sehen sich mindestens alle paar Monate mit den Kindern per FaceTime", behauptete zumindest ein Insider gegenüber US Weekly. Auch die Doku "Harry & Meghan" machte deutlich, dass Harrys Cousine weiterhin eine gute Beziehung zu den Wahlkaliforniern pflegt: Szenen zeigen, wie die 32-Jährige mit dem kleinen Archie am Strand herumtollte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz Harry, September 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Eugenie im Juli 2012

