Hämatom-Schock: Schwangerer Samira Cilingir geht's besser!

Samira Cilingir gibt ihren Fans ein Gesundheits-Update! Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Mann Yasin Cilingir (31) erwarten nach Sohnemann Malik derzeit ihr zweites Kind – doch die Schwangerschaft wurde in den vergangenen Wochen von großen Sorgen überschattet: Aufgrund eines Hämatoms an der Plazenta hatte die Ex-Sommerhaus-Bewohnerin nicht nur starke Blutungen, ihr drohte sogar im schlimmsten Fall eine Fehlgeburt. Jetzt macht sie aber hoffnungsvolle News publik: Samira geht es im Moment besser, denn das Hämatom ist kleiner geworden!

"Das Hämatom ist ein bisschen kleiner geworden, was mich so beruhigt hat. Wenn es so weiter läuft, dann sieht es gut aus", erklärt Samira jetzt in ihrer Instagram-Story die neusten Ergebnisse der Untersuchungen. So lange das Hämatom noch da sei, bestehe jedoch auch weiterhin ein Risiko in der Schwangerschaft. "Aber wir hoffen, dass es so wie in den letzten drei Wochen läuft", betont die Influencerin.

Trotz der Besserung muss Samira im Alltag weiterhin vorsichtig sein und ihren Körper schonen. "Ich darf halt leider Malik immer noch nicht tragen oder allgemein etwas Schweres", stellt die Zweifach-Mama in spe klar und fügt hinzu: "Aber wir schaffen das alles."

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de