Liegt sie diesmal richtig? Diese Boys wirft Yeliz Koc raus!

Hatte Yeliz Koc (29) dieses Mal ein besseres Händchen? Bei Make Love, Fake Love sucht die Influencerin nach dem perfekten Partner für sich. Doch zwischen all den Männern, die um sie buhlen, verstecken sich auch einige, die ein falsches Spiel spielen – denn eigentlich sie sind vergeben. In der zweiten Folge musste mit Musti bereits der erste Teilnehmer weichen. Doch bei ihm lag Yeliz falsch – er wäre noch zu haben gewesen. Traf sie in Folge vier die richtige Entscheidung?

Auch in der aktuellen "Make Love, Fake Love"-Folge musste jemand die Koffer packen – um genau zu sein, mussten gleich zwei Jungs die Heimreise antreten: Yeliz wählte Ermin und Chris raus. Lag sie mit ihrem Bauchgefühl richtig? Ja – sowohl der 35-Jährige als auch sein Mitstreiter sind in einer Beziehung. Hinter der Tür wartete Partnerin Nicki auf Ermin und auf Chris wartete sogar ein Partner – die anderen Teilnehmer und auch Yeliz freuten sich sehr für sein Liebesglück.

Darüber, dass Chris einen Freund hat, zeigte sich Yeliz aber nicht großartig überrascht: "Ich habe es von Anfang an geahnt. Ich habe es geahnt, dass Chris einen Partner hat." Der Kölner hatte sich zudem in der Villa ziemlich zurückgehalten und kaum Versuche gestartet, die Ex-Bachelor-Teilnehmerin besser kennenzulernen.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember, jeden Donnerstag bei RTL+.

