Lüge? Prinz Harry war wohl gar nicht Williams Trauzeuge

Werden Prinz Harrys (38) Memoiren das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder vollständig zerstören? Sein Buch "Reserve" ist nun erschienen und viele Royal-Fans konnten es offenbar kaum erwarten. Nachdem die umstrittene Dokuserie "Harry & Meghan" bereits einige brisante Details über das britische Königshaus ans Licht brachte, steht nun im Fokus, was durch Harrys Memoiren offenbart wird. Eine Enthüllung daraus: Tatsächlich soll eine große Lüge rund um Prinz Williams (40) Hochzeit kursieren!

Wie Harry in "Rerserve" berichtet, sei er kein Trauzeuge auf Williams und Kates Trauung gewesen. Das dürfte für den ein oder anderen Royal-Fan überraschend sein, da dies so von der Allgemeinheit bisher nicht in Frage gestellt wurde. In seinem Buch schreibt Harry: "Willy wollte nicht, dass ich die Trauzeugenrede halte." Diese Funktion hätten schlussendlich Williams zwei beste Freunde ausgeführt.

Der Mann von Herzogin Meghan (41) habe die beiden lediglich anmoderiert. Diesen Behauptungen von Harry steht entgegen, dass andere Hochzeitsgäste sich sicher zu sein scheinen: "Harry war absolut Trauzeuge", wie The Sun schreibt. Der 38-Jährige sei gemeinsam mit den zwei Freunden von William in der Funktion gewesen und sie hätten als Trauzeugen-Trio agiert.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Januar 2017

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry, April 2017

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

