Meghans erster Besuch: Harry schämte sich für sein Zuhause!

Prinz Harry (38) war total nervös! 2016 hatte der Royal durch Freunde Herzogin Meghan (41) kennengelernt – in ihr fand er seine Traumfrau. Zwei Jahre später traten die beiden Turteltauben schließlich vor den Traualtar. Inzwischen haben sie mit Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) zwei gemeinsame Kinder. Bevor ihre Beziehung bekannt wurde, trafen sich der Prinz und die Schauspielerin regelmäßig heimlich. Doch als Harry sie zu sich nach Hause einlud, bekam er schwitzige Hände...

In seinen Memoiren "Reserve" verrät der 38-Jährige, dass ihm sein damaliges Zuhause ein bisschen unangenehm war – Harry hatte Angst, dass Meghan wegen seiner vier Wände schlecht von ihm denken würde. "Ich war aufgeregt, als ich Meg bei mir zu Hause willkommen hieß, aber es war mir auch peinlich", schreibt er in seinem Buch. Damals hauste Prinz Williams (40) Bruder im Nottingham Cottage, einem kleineren Nebengebäude des Palastes. Von dem royalen Prunk sei da keine Spur gewesen – stattdessen waren die Zimmer winzig und die Möbel schon älter. "Zu meiner Erleichterung wirkte sie weder bestürzt noch enttäuscht", erinnert sich Harry.

An dem Tag gab Harry eine kleine Dinnerparty, zu der Prinzessin Eugenie (32) und ihr damaliger Partner Jack Brooksbank (36) kamen. "Ich erinnere mich daran, dass Eug Meg umarmte, als wären sie Schwestern [...] meine Gedanken waren: Wenn das Kennenlernen beim Rest der Familie auch so abläuft, haben wir es geschafft", erzählt Harry in seinem Buch. Damals ahnte er noch nicht, dass es mit den anderen Mitgliedern der Familie nicht so einfach werden würde.

Getty Images Das Nottingham Cottage, wo Prinz Harry und seine Meghan einst lebten

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry während eines Besuches in den Niederlanden

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

