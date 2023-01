Austin Butlers Dankesrede an Lisa Marie Presley geht viral

Austin Butler (31) wird für seine rührenden Worte an Lisa Marie Presley (✝54) gefeiert. Donnerstagnacht schockierten traurige Nachrichten die Musikwelt. Die Tochter des King of Rock'n'Roll Elvis Presley (✝42) ist überraschend verstorben, nachdem sie einen Herzinfarkt erlitten hat. Nur wenige Tage zuvor hatte die Sängerin noch die Golden Globes besucht. Bei der Preisverleihung wurde Austin Butler für seine Rolle in dem Film "Elvis" ausgezeichnet. Mit seiner emotionalen Dankesrede, die auch an Lisa Marie gerichtet war, geht der Schauspieler jetzt viral.

Als der 31-Jährige am Dienstag seine Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einem Drama entgegennahm, richtete er in seiner Rede ein paar rührende Worte an Lisa Marie und ihre Mutter Priscilla Presley. "Danke Leute, danke, dass ihr eure Herzen, eure Erinnerungen und euer Zuhause für mich geöffnet habt. Lisa Marie, Priscilla, ich liebe euch für immer", hatte der Filmstar geschwärmt.

Im Netz wird er dafür gefeiert. "Das war so schön von Austin. Die Liebe, die von Lisa Marie Presley ausging, als Austin Butler den Golden Globe für seine Darstellung ihres Vaters in dem Film 'Elvis' gewann...", schrieb ein Fan auf Twitter. "Die Dankesrede, die Austin Butler vor zwei Tagen Priscilla und Lisa Marie Presley gewidmet hat, ist jetzt besonders stark", gab ein weiterer User zu.

