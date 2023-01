Chaos im Dschungel: Djamila Rowe zieht jetzt ins Camp ein!

Djamila Rowes (55) Traum geht in Erfüllung! Die Ex-Big Brother-Teilnehmerin zieht in das Dschungelcamp, wie nur einen Tag vor dem Showstart bekannt wurde. "Nach vielen Tagen bangen, abwarten und überlegen fällt mir jetzt ein riesengroßer Stein von meinem Herzen. Jetzt ist die Antwort da: Ich bin dabei", freute sich der Realitystar im RTL-Interview. Bereits 2021 nahm Djamila an der Dschungelshow teil, bei der sie es bis ins Finale schaffte.

