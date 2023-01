Die britischen Royals trotzen Harrys skandalösen Memoiren

Prinz Harrys (38) Familie lächelt die Enthüllungen einfach weg. Monatelang mussten die britischen Royals zittern – am 10. Januar war es dann so weit: Die Memoiren von Prinz Harry wurden veröffentlicht. In dem Buch packt der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) so einige skandalöse Details über seine Familie aus. Und die lässt sich davon offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Bei einem öffentlichen Auftritt trotzten Prinz William (40), seine Frau Kate (41) und auch König Charles (74) jetzt den Enthüllungen aus Harrys Buch.

Am Donnerstag trat der britische Monarch seinen ersten öffentlichen Auftritt seit der Erscheinung der Memoiren seines jüngsten Sohnes an. Der 74-Jährige besuchte dabei eine Lebensmittelbank sowie eine Wohltätigkeitsorganisation im schottischen Aboyne. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht trat Charles den Einheimischen und der Presse gegenüber und erweckte den Eindruck, als wäre ihm Harrys skandalöses Buch egal. Ebenso nahmen William und Kate einen Termin wahr. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigte sich auch das Prinzenpaar bestens gelaunt. Es scheint ganz so, als könnten die Enthüllungen der royalen Familie nichts anhaben.

Während der 40-Jährige und seine Gattin sich mit Arbeitern aus dem Gesundheitswesen trafen, versuchten Reporter ihnen ein paar Worte zu Harrys Memoiren zu entlocken. Doch wie Mirror berichtet, gelang ihnen das nicht. Gekonnt habe das royale Paar jegliche Fragen zu den skandalösen Enthüllungen und ihren Gefühlen dazu ignoriert.

Getty Images König Charles, Januar 2023

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2017

