Cosimo soll Dschungelcamp-Co-Star Tessa Fuß gebrochen haben

Ist bei diesen beiden Kandidaten Zoff vorprogrammiert? Tessa Bergmeier (33) und Cosimo Citiolo (41) gehören zum diesjährigen Dschungelcamp-Cast. Die beiden Realitystars trafen bereits in der Show "König der Kindsköpfe" aufeinander. Dort soll der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer das Model beim Fußballspielen heftig umgerannt haben – der Beschuldigte bestreitet das allerdings. Kurz vor dem Dschungelstart ging Tessa jetzt an die Öffentlichkeit und erhob schwere Vorwürfe gegen Cosimo!

Via Instagram machte die 33-Jährige ihrem Ärger offenkundig Luft: "Wow leugnen Cosimo? Du hast mich umgerannt – so was passiert im Sport und ich unterstelle dir keine böse Absicht. Aber dass du jetzt das Ganze auch noch leugnest, mir unterstellst, ich hätte mir den Fuß selbst gebrochen?" Tessa scheint vom Verhalten des Italieners enttäuscht zu sein. "Ich hätte mir nur gewünscht, dass du dich noch mal erkundigst und jetzt machst du die Nummer draus?"

Der Umstand, dass Tessa sich nicht um ihren Nachwuchs kümmern konnte, machte ihr besonders zu schaffen: "Ich habe zwei kleine Kinder – ich hab zu dem Zeitpunkt kein Geld verdient und habe sie nicht betreuen können." In dieser Zeit habe sie "sehr gelitten [und] viel geweint".

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Dezember 2022

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de