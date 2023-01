"Flexibel": Theresia Fischer hat nach Bein-OP besseren Sex!

Theresia Fischer (30) gibt intime Einblicke! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nahm für ihre langen Beine in den vergangenen Jahren viele Strapazen in Kauf: Sie ließ sich ihre Gliedmaßen mittels aufwendiger Operationen und einem schmerzhaften Prozess um mehrere Zentimeter verlängern. Nach dem Heilungsprozess und der Trennung von ihrem Mann Thomas Behrend genießt die Beauty ihr Single-Leben wohl wieder in vollen Zügen: Theresia hat nach ihrer Beinverlängerung nämlich viel besseren Sex als zuvor!

Gegenüber Bild spricht Theresia jetzt total offen über ihr Sexleben nach der aufwendigen Beinverlängerung. "Mein Sex ist jetzt besser!", schwärmt die Influencerin und erklärt die Vorzüge ihrer langen Stelzen genauer: "Ich bin mit meinen Beinen sehr flexibel geworden, habe mehr Spielraum im Bett." Und diese Verbesserung dürfte das Model besonders freuen, denn Geschlechtsverkehr sei für sie in einer Beziehung "sehr wichtig".

Doch für ihre langen Beine und den frischen Wind im Bett musste Theresia nicht nur schmerzhafte Eingriffe über sich ergehen lassen – während der Phase nach den OPs kam es zudem zu Komplikationen! "Während des Heilungsprozesses kam es zu zwei Knochenentzündungen", ruft sich die 30-Jährige in Erinnerung.

Theresia Fischer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Theresia Fischer im Januar 2020 in Berlin

Theresia Fischer 2022 in Hamburg

