Ganz verschmust: Tallulah Willis albert mit Papa Bruce herum

Bruce Willis (67) und seine Tochter Tallulah (28) genießen ihre Zeit zusammen. In den vergangenen Monaten sind der Schauspieler und seine Patchworkfamilie noch näher zusammengerückt als davor: Bruce hat seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt, weil seine Aphasie-Erkrankung ihn zu sehr beeinträchtigt. Deswegen will seine Familie jetzt jede Sekunde mit ihm genießen. Aktuell scheint es ihm aber ganz gut zu sehen: Tallulah teilte süße Kuschelfotos mit ihrem Papa.

Auf Instagram teilte die Tochter von Demi Moore (60) zwei Fotos, auf denen sie mit Bruce zusammen herumalbert: Er hat den Arm um sie gelegt und zieht Grimassen in die Kamera, während seine Tochter aus vollem Herzen lacht. Auf dem süßen Schnappschuss trägt der Action-Star eine lässige graue Hose mit weißem Shirt zu Turnschuhen.

Wie nah sich Tallulah und Bruce stehen, bewies sie zuletzt mit einer süßen Geste: Die 28-Jährige will unbedingt, dass sie ihr Papa zum Altar führt. Deswegen soll sie das Datum für die Hochzeit mit ihrem Verlobten Dillon Buss extra vorverlegt haben. So kann sich ihr Wunsch noch erfüllen, bevor Bruce' Gesundheitszustand sich verschlechtert.

Instagram / buuski Bruce Willis und seine Tochter Tallulah

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis, Januar 2023

Instagram / buuski Tallulah Willis mit ihrem Verlobten Dillon, November 2021

