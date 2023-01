Neues Urteil? Tory Lanez' neuer Anwalt will zweiten Prozess

Will Tory Lanez sein Urteil etwa anfechten? 2022 landete der Rapper vor Gericht, weil er auf die Musikerin Megan Thee Stallion geschossen haben soll. Kurz vor Weihnachten wurde dann ein erstes Urteil gesprochen und man befand ihn für schuldig. Als Strafe sollte er 24 Jahre in Haft. Doch wie es scheint, soll das Urteil so nicht stehengelassen werden: Torys neuer Anwalt will den Prozess wieder aufrollen.

Wie unter anderem Bossip berichtete, hat Troy sich entschieden, seinen Anwalt zu wechseln. Er engagierte den Juristen David Kenner, der bereits Rapper Snoop Dogg (51) in dessen Mordanklage 1993 vertreten hatte. Da der Musiker den ersten Prozess bereits verloren hat, soll David nun planen, einen weiteren zu beantragen. Damit wird das Urteil der Haft angefochten. Sollte eine zweite Verhandlung genehmigt werden, ist die Angelegenheit auch für das Opfer Megan also noch lange nicht geklärt und ein endgültiges Urteil zögert sich hinaus.

Ob Tory in einer zweiten Verhandlung selbst aussagen wird, bleibt abzuwarten. Im ersten Prozess war die wohl entscheidendste Aussage eigentlich die von ihm selbst. Doch er weigerte sich strikt, sich zu äußern. Gleiches galt auch für den Fahrer, der in der Nacht des Angriffes auf Megan den Wagen fuhr. Dadurch fehlte zusätzlich die Sicht eines wichtigen Augenzeugen.

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion im Oktober 2022

Getty Images Tory Lanez, Januar 2020

Getty Images Tory Lanez im Dezember 2021

