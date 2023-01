Prinz William oder Harry: Er ist bei den Fans beliebter!

Die Leser haben abgestimmt! Prinz Harry (38) und Prinz William (40) sind momentan nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. In Harrys seit Kurzem veröffentlichten Buch "Reserve" packt der Herzog von Sussex über die Königsfamilie aus – und das gefällt William wohl so gar nicht. Wie aus einer Meinungs-Umfrage in Großbritannien hervorging, ist Harry bei seinen Landsmännern nicht sonderlich beliebt. Doch wie ist es hierzulande? Die Promiflash-Leser haben in Bezug auf die zwei Brüder eine klare Tendenz: Prinz William ist sympathischer!

Im Rahmen einer Promiflash-Umfrage [Stand: 10. Januar, 09:15 Uhr] wurde abgestimmt: Insgesamt 7.381 Leser äußerten ihre Meinung. Ganze 5.153 Votes (69,8 Prozent) konnte sich William sichern! Nur 2.228 Stimmen (30,2 Prozent) gingen an seinen Bruder. Somit gleicht sich die Umfrage mehr oder weniger mit dem Meinungsbild in Großbritannien. Prinz Harry nimmt zur Zeit kein Blatt vor den Mund, was den Royal-Fans überhaupt nicht zu passen scheint.

Die Veröffentlichung von "Reserve" bringt dem Herzog von Sussex bisher nicht sonderlich viele Sympathie-Punkte ein. Das ist auch in einem Promiflash-Beitrag auf Instagram nachzulesen. Ein Befürworter von William schreibt: "Der eine verkauft gerade seine Familie und macht sich gleichzeitig extrem lächerlich, der andere liebt seine Familie und macht einen super Job!" Dahingegen meint ein anderer User: "Ich stehe auf der Seite von Harry, die Royals sind alle Heuchler!"

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

Getty Images / Daniel Leavl-Olivas Prinz William und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2006

