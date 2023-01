Prinz Harry oder Prinz William: Wer ist gerade beliebter?

Die Royals sind zurzeit wieder in aller Munde – nicht zuletzt, da Prinz Harry (38) mit der Veröffentlichung seiner Biografie "Reserve" allerlei Geheimnisse ausplaudert. Wie schon in der Netflix-Doku "Harry & Megan" und in zahlreichen Interviews zuvor ist sein Bruder Prinz William (40) immer ein Gesprächsthema. Nun stellt sich die Frage: Welcher Bruder kommt bei den Royal-Fans am besten an?

Durch Harrys Entscheidungen und Äußerungen – wie zum Beispiel seinem Leben in den USA mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) – gilt er als Inbegriff des modernen Adels. Jedoch ist er bei den Briten selbst nicht allzu sehr beliebt, wie bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov hervorging. Während der 38-Jährige persönliche Statements über die Medien verlauten lässt, kommen Williams Gefühle eher durch Insider-Wissen zum Vorschein. Gegenüber Us Weekly berichtete unter anderem einer, dass der Thronerbe sich wünsche, es wäre mit den Vorwürfen "nicht so publik und schneidend" umgegangen.

In einem Interview mit "Good Morning America" gab Harry zu, es habe schon immer ein Konkurrenzverhalten zwischen beiden Geschwistern gegeben. Doch es soll in all der Zeit nie an Bruderliebe gemangelt haben, weshalb die vergangenen Jahre und deren Ereignisse besonders schwer an William und Harry nagen. "Trotz all ihrer Differenzen liebt [William] seinen Bruder immer noch sehr", berichtete ein Insider gegenüber Radar Online

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2006

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Trauerfeier von Prinz Philip

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2001

