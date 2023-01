Recherche zeigt: Julia Roberts ist eigentlich keine Roberts!

Mit dieser Wendung hat Julia Roberts (55) definitiv nicht gerechnet! Die Beauty ist eine bekannte Schauspielerin – zu ihren größten Erfolgen zählen die Filme "Notting Hill", "Pretty Woman" und "Die Hochzeit meines besten Freundes". Auch im Privatleben der Oscar-Preisträgerin läuft es bestens: Seit 2002 ist sie mit dem Kameramann Daniel Morder verheiratet. 2004 bekamen sie ihre Zwillinge Hazel und Phinnaeus, 2007 folgte Sohnemann Daniel. Doch nun sollte Julia etwas über ihre Familie herausfinden, das sie schockierte: Biologisch gesehen ist sie gar keine Roberts!

Die 55-Jährige nahm an dem TV-Experiment "Finding Your Roots" teil. Hier untersuchte Experte Henry Louis Gates Julias Stammbaum und fand dabei etwas Spannendes heraus, das sich im späten 18. Jahrhundert ereignete: Offenbar ist Willis Roberts, der angeblich ihr Ururgroßvater war, mehr als ein Jahrzehnt vor der Geburt ihres Urgroßvaters verstorben – was natürlich nicht möglich ist. Stattdessen konnte der Experte eruieren, dass ein Mann namens Henry McDonald Mitchell Jr. in Wahrheit Julias Ururgroßvater ist! Ihre Ururgroßmutter Rhoda Suttle hatte offenbar eine Affäre mit ihm, denn er war damals verheiratet und hatte noch sechs weitere Kinder.

"Oh, Moment mal? Bin ich also gar keine Roberts? Wir sind alle eigentlich Mitchells?", reagierte der Filmstar schockiert. "Sie sind Julia Mitchell", bestätigte Gates – woraufhin sie lachte. "Sie sind rein biologisch keine Roberts." Doch wie geht es Julia mit dieser Enthüllung? "Einerseits bin ich wirklich überwältigt und es ist faszinierend. Auf der anderen Seite gibt es einen Teil von mir, der, wenn ich mich beruhigt habe, immer noch sagen kann, dass meine Familie meine Familie ist." Abschließend zog sie schmunzelnd ihr Fazit: "Und ich bevorzuge den Namen Roberts!"

Anzeige

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Roberts bei der Premiere von "Ticket To Paradise"

Anzeige

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Was sagt ihr zu Julias Reaktion auf die Enthüllung? Finde ich komplett angemessen! Ich hätte heftiger reagiert... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de