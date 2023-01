Sam Dylan sicher: Dieser Dschungelcamp-Star nervt am meisten

Sam Dylan (31) teilt aus! Der Realitystar hat schon ein wenig Dschungel-Erfahrung machen dürfen. 2021 nahm er an der Dschungelshow teil und versuchte sich damit ein Ticket für das beliebte Format zu sichern – allerdings ohne Erfolg. Dennoch ist er ein großer Fan der Sendung und hat die ein oder andere Meinung zu der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp. Promiflash hat nachgehakt – das sind Sams Prognosen für das Dschungelcamp 2023!

"Ich kenne ja Verena Kerth (41) persönlich, und ich glaube, Verena ist die, die am meisten polarisieren wird", gab die Prince Charming-Bekanntheit im Promiflash-Interview zu. Er gehe davon aus, dass Marc Terenzis (44) Partnerin diejenige sein wird, die in der ersten Woche am häufigsten in die Prüfung gewählt wird. "Das habe ich irgendwie so im Gefühl, weil Verena ist jemand, der fängt einfach an zu reden und dann nervt sie schon die anderen", plauderte Sam aus. Doch die Moderatorin sei nicht die Einzige, die die anderen Teilnehmer seiner Meinung nach stören werde. Auch Tessa Bergmeier (33) sei so ein Fall. "Ich glaube, das sind die größten Herausforderungen für die Kandidaten", mutmaßte das Reality-Sternchen.

Doch hat Sam auch ein gutes Wort über die diesjährigen Dschungel-Stars zu verlieren? Einen Favoriten habe er zumindest noch nicht. "Ich muss mir das erst mal angucken", erklärte der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer.

RTL Verena Kerth, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

