Tori Spellings 14-jährige Tochter musste ins Krankenhaus!

Tori Spellings (49) Familie hat aktuell mit vielen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Zuletzt hatte sie sich selbst ins Krankenhaus begeben müssen: Die Schauspielerin litt an Bluthochdruck, starkem Schwindel und hatte große Probleme beim Atmen. Mittlerweile geht es ihr aber wieder etwas besser, sie konnte das Weihnachtfest zu Hause verbringen – nun ist aber ein anderes Familienmitglied betroffen: Toris Tochter Stella (14) wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

"Es kommen einfach immer mehr Rückschläge" , schrieb Tori mit Heul-Emojis in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein Foto von Stella im Krankenhemd, auf dem sie im Krankenhausbett liegt und an zahlreiche Schläuche angeschlossen ist. Warum genau ihre Tochter behandelt werden muss, ließ die Beverly Hills, 90210-Darstellerin aber offen.

Auch Toris Sohn Beau hatte in den letzten Wochen mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Der Fünfjährige war mehrere Wochen lang so krank, dass er nicht zur Schule gehen konnte. Dann erwischte es im Dezember auch noch ihre älteren Söhne Finn und Liam (15)– und die Familie wurde zum Stammgast in der Apotheke. "Wir sind eingezogen. Haben sie das nicht gehört?", hatte Tori mit der Apothekerin gescherzt.

Stella McDermott im November 2022

Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern, Dezember 2022

Tori Spelling im Juni 2022

