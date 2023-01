Total putzig! Schwangere Jessie J übt schon mal das Mamasein

Jessie J (34) tastet sich offenbar schon an ihre neue Rolle als Mama heran. Bereits seit einigen Jahren wünscht sich die Sängerin nichts sehnlicher, als ein Kind zu bekommen. 2019 war die Musikerin dann zum ersten Mal schwanger – erlitt jedoch eine Fehlgeburt. Vor wenigen Tagen verkündete die "Domino"-Interpretin dann überglücklich, dass sie erneut in freudiger Erwartung ist. Wie es scheint, bereitet sich Jessie schon jetzt auf ihr neues Leben als Mama vor.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige einen süßen Clip von sich mit einem Baby. In dem Video ist zu sehen, wie die Ex von Channing Tatum (42) sich in einem Restaurant voller Freude mit dem Kind von Freunden beschäftigt. So albert die Sängerin unter anderem mit dem Baby herum und bringt es damit ziemlich zum Lachen. Im Umgang mit dem Kleinen scheint Jessie regelrecht aufzugehen und stellt ihre Mama-Qualitäten unter Beweis.

Wann sie endlich ihr eigenes kleines Baby in den Armen halten darf, hat die "Nobody's Perfect"-Interpretin bisher noch nicht preisgegeben. Jedoch verriet die gebürtige Britin in einem Posting, in dem sie sich über die Nebenwirkungen ihrer Schwangerschaft beklagte, dass sie die ersten drei Monate bereits hinter sich hat. Auch wer der Vater des Kindes ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J 2023

