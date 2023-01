Unterstützung: Fürstin Charlènes Eltern leben nun in Monaco

Fürstin Charlène (44) bekommt familiäre Unterstützung. In den vergangenen Jahren stand die einstige Profisportlerin immer wieder im Mittelpunkt der Medien. Immer wieder wird darüber spekuliert, ob die Ehe der gebürtigen Südafrikanerin zu Fürst Albert (64) echt ist oder nicht. Dazu wurde die zweifache Mutter in den vergangenen Monaten von einer schweren Erkrankung geplagt. Doch nun muss die Blondine all das nicht mehr alleine durchstehen. Charlènes Eltern sollen nach Monaco gezogen sein.

Wie Daily Mail berichtete, sollen Mike und Lynette Wittstock nun in einem Anwesen in La Turbie, nahe des Fürstentums, leben. Dadurch sei es ihnen möglich, ihre Tochter besser zu unterstützen. "Es hat einen großen Unterschied gemacht. Die Wittstocks sind in ein Haus gezogen, das nur wenige Autominuten von Charlène entfernt ist und sie treffen sich ständig", plauderte ein Insider gegenüber dem Portal aus. Die 44-Jährige bekomme so ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. "Sie erinnern sie an das weitaus unbeschwertere Leben, das sie in Südafrika genoss, bevor sie Prinzessin von Monaco wurde", betonte die Quelle weiter.

Aber nicht nur Charlènes Eltern leben nun in ihrer Nähe. Auch ihr Bruder Gareth Wittstock ist in Monaco wohnhaft – und das schon seit rund zehn Jahren. Wie der Informant verriet, soll er damals in das Fürstentum gezogen sein, um "sicherzustellen, dass seine Schwester betreut wird".

Fürstin Charlène, November 2022

Fürstin Charlène, 2022

Fürstin Charlène im Juni 2022

