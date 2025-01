Neue Enthüllungen: Fürstin Charlènes Zweifel am großen Tag

Als Charlène Lynette Wittstock (46) am 1. Juli 2011 Fürst Albert von Monaco (66) heiratete, blickte die Welt gebannt auf das glamouröse Großereignis. Doch hinter der perfekten Fassade verbarg sich bei der ehemaligen Profischwimmerin ein Moment der Unsicherheit. Fotograf Julian Lennon, Sohn der legendären Musik-Ikone John Lennon (✝40), fotografierte Charlène an ihrem Hochzeitstag und hielt intime Momente fest. In einem Gespräch mit dem Magazin Forbes erinnert er sich an Charlènes Worte während einer der Aufnahmen: "Jules, ich weiß nicht, ob ich das kann." Sie habe damit nicht etwa die Ehe gemeint, sondern die Vorbereitung und die vielen Menschen, die sie überwältigt hätten.

Das Foto, das Julian an diesem Tag von Charlène aufnahm, zeigt sie in einem ruhigen Moment vor einem Spiegel, umgeben von Fotografen. Besonders bemerkenswert ist die melancholische und zeitlose Ausstrahlung des Bildes, das Julian erst nachträglich in Schwarz-Weiß einfärbte. Er wollte damit eine Verbindung zu einer anderen berühmten Monegassin herstellen: Grace Kelly (✝52). Im Interview erklärt Julian dazu, dass ihn die Ähnlichkeit zwischen Charlène und der verstorbenen Fürstin tief beeindruckte. "Ich dachte, oh mein Gott, da ist es: Es ist Prinzessin Grace, es sind die 1950er Jahre." Dieser intime Augenblick ist Teil des neuen Bildbands von Julian Lennon mit dem Titel "Life’s Fragile Moments", der im September 2024 erschienen ist.

Charlène trat mit der Hochzeit in große Fußstapfen. Die einstige Hollywood-Ikone Grace heiratete Fürst Rainier 1956 und prägte die Geschichte des Fürstentums durch ihren Stil und ihre Eleganz. Obwohl Charlène Grace nie kennenlernen konnte, wird die Verbindung zwischen den beiden Frauen von den Monegassen oft betont. Fotograf Julian greift diesen Vergleich in seinem Fotobuch auf und ehrt mit seinen Werken Charlènes bewegende Reise von der Welt des Sports zur Rolle als Fürstin von Monaco. Charlène selbst hat sich zu dem Bildband und Julians Aussagen bisher nicht geäußert.

Anzeige Anzeige

Frederic Dides Fürstin Charlène bei der 2024 World Rugby Awards Zeremonie, November 2024

Anzeige Anzeige

Mondadori Portfolio via Getty Images Grace Kelly bei ihrer Hochzeit 1956

Anzeige Anzeige

Anzeige