Vor erstem Date mit Meghan: Prinz Harry pinkelte sich ein!

Da konnte Prinz Harry (38) sein Pipi nicht mehr zurückhalten! Der Royal-Aussteiger erzählt in seiner Biografie "Reserve" allerlei pikante Geschichten über sich und seine königliche Familie. Unangenehm oder peinlich scheint ihm bei seiner eigenen Wahrheit, die er nun endlich der Welt erzählen möchte, nichts zu sein. In seinen Memoiren verrät Harry unter anderem: Er habe sich vor dem ersten Date mit Herzogin Meghan (41) in die Hose gepinkelt!

In "Reserve" erklärt der 38-Jährige, wie es dazu gekommen war. Am Tag des Dates war er zu einem Segel-Trip aufgebrochen. Dabei musste er dann plötzlich dringend pinkeln. Da es an Bord jedoch keine Toilette gab, "hielt [ich] so lange an mich, wie ich nur irgendwie konnte, bis mir keine andere Wahl blieb. Ich schwenkte meinen Körper seitlich hinaus über das tosende Meer... und konnte immer noch nicht pinkeln, in erster Linie vor Lampenfieber. Die ganze Besatzung sah zu." Zuletzt sei Harry dann auf seinen Posten zurückgekehrt, wo er sich schließlich "in die Hose [strullerte]." Die Spuren des Malheurs konnte er jedoch vor dem Date mit Meghan noch beseitigen.

Auch scheint es dem Zweifachvater nicht peinlich zu sein, in seiner Biografie auszuplaudern, wie sein erstes Mal vonstattengegangen war. Im Alter von 17 Jahren habe er seine Jungfräulichkeit an eine ältere Frau verloren. Der Sohn von König Charles III. (74) geht ins Detail: "Ich bestieg sie schnell, woraufhin sie mir den Hintern versohlte und mich wegschickte."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry während eines Besuches in den Niederlanden

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Getty Images Prinz Harry, September 2003

