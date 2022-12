Jetzt offiziell: Cristiano Ronaldo ist Al-Nassr-Spieler!

Jetzt ist alles in trockenen Tüchern! In den letzten Tagen wurde schon darüber spekuliert, dass Cristiano Ronaldo (37) zu dem saudi-arabischen Fußballclub Al-Nassr wechseln könnte. Vor Kurzem verlor der Star-Kicker nämlich seinen Vertrag bei Manchester United, nachdem er sich dem Verein gegenüber in einem Skandal-Interview abfällig geäußert hatte. Nun ist es endlich offiziell: Cristiano hat den Vertrag bei seinem neuen Team unterschrieben!

Auf Instagram teilte der Verein Al-Nassr zwei Fotos mit dem Profi-Fußballer, der stolz sein neues Trikot hochhält: Ab sofort wird er weiterhin die Nummer sieben sein, allerdings in gelb-blauem Trikot. "Hier wird mehr als nur Geschichte geschrieben. Dies ist eine Verpflichtung, die nicht nur unseren Club zu noch größerem Erfolg inspirieren wird, sondern auch unsere Liga, unsere Nation und künftige Generationen, Jungen und Mädchen, dazu inspirieren wird, die beste Version ihrer selbst zu sein. Willkommen Cristiano in deinem neuen Zuhause", schrieb der Verein darunter.

Sein neues Team hat auch einiges dafür geboten, dass der gebürtige Portugiese zu ihnen wechselt. Allein für die Unterschrift beim Vertrag soll Cristiano eine stolze Summe von 100 Millionen Euro kassiert haben. Sein Gehalt wird dann schlappe 200 Millionen Euro hoch sein.

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der "Ronaldo"-Weltpremiere

Instagram / alnassr_fc Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Trikot und einem Vereinsoffiziellen

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

