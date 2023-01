AWZ-Schauspielerin Alexandra Fonsatti war mal magersüchtig!

Alexandra Fonsatti gibt einen Einblick in die wohl schwerste Zeit ihres Lebens! Die Schauspielerin kennt man gewöhnlich durch ihre Rolle der Chiara Nadolny bei Alles was zählt. Dort kämpft sie sich immer wieder gegen ihre Konkurrenz auf dem Eis durch, um am Ende einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erlangen. Doch auch privat führte sie jahrelang einen Kampf – mit sich selbst. Alexandra verriet jetzt: Wegen einer Essstörung war sie einst magersüchtig!

Im Interview mit VIPstagram erinnerte sich die 30-Jährige an das Jahr 2018 – dem absoluten Tiefpunkt ihrer Erkrankung: "Es war das Jahr, wo ich die Erkenntnis hatte, dass es mir nicht gut geht. Es ging mir seelisch nicht gut, war unterernährt und hatte eine Essstörung." Ihre Mama habe ihr dann zur Seite gestanden, um die Magersucht zu überwinden. Alexandra erzählte dankbar: "Meine Mutter hat mir irgendwann ein Ultimatum gestellt. Sie wollte, dass ich jeden Morgen auf die Waage gehe und wenn das nicht jeden Tag kontinuierlich nach oben geht, dann wird halt Hilfe gesucht."

Bereits im April vergangenen Jahres hatte die Brünette auf Instagram all ihren Mut zusammengenommen und der Öffentlichkeit durch Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, wie sie 2018 noch ausgesehen hatte und wie gesund sie aktuell aussieht. Ihrer Community erklärte Alexandra: "Damals war ich jung und auf der Suche nach mir selbst. Ich habe mich in anderen Menschen gesucht, die zusätzlich andere Körpermaße als ich hatten [wie] Laufstegmodels." Sie habe ihrem Leben eine neue Chance gegeben, indem sie aufgehört habe, sich ständig mit anderen zu vergleichen.

