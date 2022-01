Wird Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) etwa bald ihre Spitzenposition streitig gemacht? Seitdem Marie Schmidt (Cheyenne Pahde, 27) vergangenes Jahr bei Alles was zählt wegen eines Dopingskandals aus dem Steinkamp-Kader geflogen war, sah sich Chiara nur noch selten mit starker Konkurrenz auf dem Eis konfrontiert. Doch das könnte sich nun ändern, denn heute tritt Lukas Brandl (27) als Miro Grabek dem Eislauf-Kader bei.

"Miro ist professioneller Eiskunstläufer mit ambitionierten Zielen. Seine Passion und sein Ehrgeiz helfen ihm dabei, sich gegen seine Konkurrenz durchzusetzen und trotzdem hat er das Herz am rechten Fleck", verrät Lukas in einer Pressemitteilung von Picture Puzzle Medien. Miro wird der erste Mann seit Jahren im Eislauf-Kader der beliebten RTL-Daily sein und seiner Team-Kollegin Chiara im bevorstehenden Finale von "Battle on Ice" mächtig Konkurrenz machen.

Für den Neuzugang Lukas seien die Dreharbeiten zusammen mit dem Eislauftraining eine große Herausforderung gewesen. Dennoch hatte der Schauspieler einen Vorteil. "Da ich im Rahmen meines Studiums viel im Bereich Tanz und Akrobatik gemacht habe und auch fortwährend praktiziere, helfen mir diese Fähigkeiten dabei, neue Eiskunstlauf-Elemente schneller zu lernen", berichtete der 27-Jährige.

TVNOW/Julia Feldhagen Julia Wiedemann und Lukas Brandl bei "Alles was zählt"

TVNOW/Julia Feldhagen Lukas Brandl und Igor Dolgatschew bei "Alles was zählt"

Instagram / lukas_brandl_ Lukas Brandl, Schauspieler

