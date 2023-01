Elvis' letzte Verlobte gedenkt Tochter Lisa Marie Presley

Auch die letzte Liebe von Elvis Presley (✝42) meldet sich zu Wort, um seiner Tochter zu gedenken. Am Donnerstag gingen traurige Neuigkeiten um die Welt: Lisa Marie Presley (✝54) ist völlig überraschend nach einem Herzinfarkt gestorben. Seit die Nachricht ihres Todes an die Öffentlichkeit kam, meldeten sich viele Freunde, Fans und Wegbegleiter, um der verstorbenen Musikerin zu gedenken. Auch Ginger Alden, die letzte Verlobte ihres Vaters, fand nun emotionale Worte für Lisa Marie.

Ginger Alden war die letzte Lebensgefährtin von dem "King of Rock 'n' Roll", die ihn 1977 schließlich tot in seinem Badezimmer auffand. Nach Lisas Tod erinnerte sich Elvis' Verlobte nun mit liebevollen Worten an die Tochter ihres ehemaligen Partners. "Meine Zeit mit Lisa Marie war für mich einzigartig und besonders. [...] Mögest du in Frieden ruhen, Lisa. Du wurdest geliebt und wirst uns sehr fehlen", hieß es in ihrem Facebook-Statement. Dabei erinnerte sie sich außerdem an alte Ausflüge mit Lisa und Gespräche mit Elvis über seine damals noch kleine Tochter.

Ebenso wie Kollegen aus der Branche oder Fans meldeten sich bereits auch einige ihrer berühmten Ex-Männer zu Wort, um Lisa Tribut zu zollen. "Das sind niederschmetternde Neuigkeiten. Lisa hatte das großartigste Lachen, das ich je gesehen habe. Sie hat jeden Raum erhellt. Ich bin untröstlich", lauteten die Worte von Nicolas Cage (59) in einem Statement an CNN. Die beiden hatten im Jahr 2002 geheiratet und waren nur wenige Monate liiert.

