Jamie Lynn Spears ist am Start: "Zoey 101"-Verfilmung kommt!

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Zoey 101! Von 2005 und 2008 begeisterte die Teenie-Serie auf Nickelodeon ihre Zuschauer. Die vier Staffeln erzählen die Geschichte der zu Beginn 13-jährigen Zoey Brooks, die auf eine neue Schule namens Pacific Coast Academy kommt und dort ihr Leben als Teenager meistern muss. Die beliebte Hauptfigur wurde von Britney Spears (41) Schwester Jamie Lynn Spears (31) verkörpert. Und jetzt ist die Beauty viele Jahre später an das "Zoey 101"-Set zurückgekehrt: Die Serie wird verfilmt!

Das berichtet nun People: Der Film wird den Titel "Zoey 102" tragen und soll noch dieses Jahr erscheinen. Jamie Lynn äußerte sich bereits ganz aufgeregt zu ihrem Comeback: "Ich bin überglücklich, wieder an der Seite meiner Pacific-Coast-Academy-Familie zu sein und die Geschichte von Zoey und all den Charakteren, die die Fans kennen und lieben, fortzusetzen." Weiter schwärmte die Schauspielerin: "Als ausführende Produzentin war es eine aufregende Gelegenheit, mit solch unglaublichen Talenten zusammenzuarbeiten."

Der Streifen, in dem die Charaktere aus der Serie zurückkehren, behandelt die Story der Absolventen der Pacific Coast Academy, die für eine Hochzeit in der Gegenwart wieder zusammenkommen. Neben Jamie Lynn aka Zoey Brooks werden auch Erin Sanders (Quinn Pensky), Sean Flynn (Chase Matthews), Matthew Underwood (Logan Reese), Christopher Massey (Michael Barret), Abby Wilde (Stacey Dillsen) und Jack Salvatore (Mark Del Figgalo) wieder mit am Start sein.

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMT Music Awards 2015 in Nashville

Instagram / jamielynnspears Der "Zoey 101"-Cast 2020

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

