Nach MS-Diagnose: Christina Applegate auf dem roten Teppich

Das erste Mal seit der Diagnose! Christina Applegate (51) zählt seit ihrer Erfolgs-Rolle in der Serie "Eine Schrecklich Nette Familie" zu Hollywoods erfolgreichsten Schauspielerinnen. Im Sommer 2021 wurde bei ihr die Nervenkrankheit Multiple Sklerose, kurz MS, diagnostiziert. Seitdem hält die Powerfrau sich nun schon von Preisverleihungen fern. Bei den Critics' Choice Awards am 15. Januar wird Christina jetzt zum ersten Mal seit der Diagnose wieder über den roten Teppich laufen!

In einem emotionalen Twitter-Post verkündet die 51-Jährige, dass sie an den kommenden Critics' Choice Awards teilnehmen wird: "An diesem Sonntag wird also die erste Preisverleihung sein, auf der ich seit 2019 war. Und die erste seit MS [Multiple Sklerose]". Christina ist nach der langen Pause zwar etwas aufgeregt, bedankt sich aber auch bei den Organisatoren der Veranstaltung: "Nervös! Ich bin den Critics' Choices aber dankbar, dass ich dabei sein darf."

Für die Rolle in der Netflix-Show "Dead To Me" hat sie im Laufe der letzten Jahre viele Erfolge feiern dürfen und wurde zudem auch für einige Preise nominiert: "Ich habe ein unglaublich schweres Jahr gehabt, aber das hat mich heute zum Lächeln gebracht", wie Christina im Zuge einer SAG-Award-Nominierung schrieb. Vor allem die Arbeit als Schauspielerin helfe ihr dabei, besser mit ihrer Krankheit umgehen zu können.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate bei ihrer Walk-of-Fame-Ehrung, 2022

Getty Images Christina Applegate im Mai 2016

