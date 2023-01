"Tief erschüttert": Austin Butler gedenkt Lisa Marie Presley

Austin Butler (31) hat nur liebe Worte für Lisa Marie Presley (✝54). Am Donnerstag erschütterte der frühe Tod der Sängerin die Öffentlichkeit. Nur wenige Tage zuvor widmete "Elvis"-Darsteller Austin ihr und ihrer Familie seinen Dank. Er hielt eine emotionale Rede, als er für die Rolle ihres Vaters Elvis Presley (✝42) in dessen Biopic den Golden Globe bekam. Nun meldet sich Austin auch nach ihrem Tod – und findet nur herzliche Worte.

People liegt ein offizielles Statement vor, in dem sich Austin an Lisa Marie richtet. "Ich bin unendlich dankbar für die Zeit, in der ich das Glück hatte, in der Nähe ihres hellen Lichts zu sein. Ich werde die ruhigen Momente, die wir geteilt haben, für immer in Ehren halten. Ihre Wärme, ihre Liebe und ihre Authentizität werden mir immer in Erinnerung bleiben", meint der Schauspieler. Seine Gedanken seien bei ihrer Mutter und ihren Kindern. Darüber hinaus sei er von "dem tragischen und unerwarteten Verlust [...] tief erschüttert".

Lisa Marie starb am Donnerstag in einem Krankenhaus, wie ihre Mutter Priscilla offiziell bekannt gab. Zuvor hatte sie zu Hause einen Herzinfarkt erlitten. Noch in ihrer Wohnung musste sie reanimiert werden. Im Anschluss habe man sie auf der Intensivstation in ein künstliches Koma versetzt und einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt.

PictureLux Austin Butler und Lisa Marie Presley bei den Golden Globe Awards 2023

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

CapitalPictures Priscilla Presley, Austin Butler, Lisa Marie Presley und Baz Luhrmann

