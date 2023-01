Die "Prince Charming"-Stars Bon und Max haben sich getrennt

Max Rogall und Bon Markel wollen ein neues Kapitel beginnen. Die beiden haben sich 2021 bei Prince Charming kennengelernt – eigentlich buhlten sie damals jedoch um das Herz von Kim Tränka. Nach der Show merkten die Kandidaten jedoch, dass sie Gefühle füreinander haben und gingen eine Beziehung ein. Doch nun der Schock für die Fans: Max und Bon haben sich getrennt!

Das gaben die beiden nun auf Instagram bekannt. "Wir sind füreinander wirklich eine der wichtigsten Personen im Leben und können auch gar nicht mehr ohneeinander, haben aber auch gemerkt, dass sich die Gefühle immer mehr von romantischen zu freundschaftlichen Gefühlen entwickelt haben und dass wir uns inzwischen mehr als beste Freunde als als feste Freunde sehen", erklärten Max und Bon einvernehmlich. Dennoch betonten sie: Sie trennen sich im Guten.

Die Fans des Paars, das in der Vergangenheit ziemlich oft Pärchen-Content und süße Fotos geteilt hat, müssen aber in Zukunft nicht auf "Bonimilian", wie sie sich nannten, verzichten. "Romantische Videos und Beziehungsthemen sind entsprechend in Zukunft eher weniger dabei, aber uns verbindet noch viel mehr als das und das teilen wir auch mit euch", stellten die Social-Media-Stars klar.

