So verliebt: Wollen "Prince Charming"-Max und Bon heiraten?

Wie sieht es mit dem nächsten Schritt aus? Max Rogall und Bon Markel hatten 2021 an Prince Charming teilgenommen – aber mit dem Protagonisten Kim Tränka sollte es bei keinem der beiden klappen. Dafür funkte es zwischen den Kandidaten und mittlerweile sind sie auch schon über ein Jahr zusammen. Im Gespräch mit Promiflash gaben sie nun ein kleines Liebes-Update – inklusive Hochzeitstalk: Wollen Max und Bon auch heiraten?

"Verneint haben wir das nicht", begann Bon an zu erzählen. Das Thema wurde gleich am Anfang ihrer Beziehung besprochen, um herauszufinden, ob man überhaupt auf dem gleichen Nenner ist. "Wir können es uns beide grundsätzlich vorstellen, momentan sind wir noch nicht an dem Punkt", führte Max im Promiflash-Interview aus. Allgemein gehe es den Turteltauben auch eher weniger um das Konzept der Ehe.

"Wir wollen einfach eine fette Party haben", lachte das Paar daraufhin. Eine Hochzeit würde nämlich letztendlich nichts an ihrer Beziehung ändern. Apropos Beziehung – würden sie diese auch mal öffnen? "Wir haben beide gesagt, dass wir momentan nicht das Bedürfnis danach haben", erklärte Max, das könnte sich jedoch noch ändern.

Anzeige

Instagram / bonimilian Bon Markel und Max Rogall

Anzeige

RTL Max Rogall bei der "Prince Charming"-Wiedersehensshow

Anzeige

Instagram / bonimilian Max Rogall und Bon Markel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de