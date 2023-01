Julian Claßen und Tanja flogen schon beim zweiten Date auf!

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) erinnern sich an ihre Kennenlernphase zurück. Vergangenes Jahr hat sich der YouTuber von seiner Langzeitfreundin Bibi Claßen (29) getrennt. Wochen später kursierten dann die ersten Gerüchte, dass er jemand Neues an seiner Seite hat und die beiden wurden immer wieder heimlich von Fans abgelichtet. Aber wann kam das eigentlich an die Öffentlichkeit? Julian und Tanja sind schon beim zweiten Treffen aufgeflogen!

In dem Podcast "Die Petze & der Besserwisser" schwelgte das Paar in Erinnerungen. Das erste Treffen haben die zwei im Privaten genossen, beim zweiten Date gingen sie allerdings in Wuppertal spazieren – und wurden direkt ertappt. Fans fotografierten die zwei und die Fotos gelangten ins Netz. Dann wurde Tanja erkannt: "Die ganzen Schwimmer haben mich an meiner Haltung erkannt und an meinem großen Kreuz. Dann hat mir auch mein Schwimmlehrer geschrieben." Julian fand das auch ziemlich verrückt: "Überleg dir mal, einfach so beim zweiten Treffen aufgeflogen!"

Das dritte Date sollte dann jedoch wieder etwas privater werden und sie flogen nach Ibiza in den Urlaub. "Wir hatten halt eigentlich 24/7 Kontakt und auch eine lange Zeit. Wir haben uns zwar zweimal gesehen, aber dadurch, dass du halt auch Kinder hast, ist es ja auch schwieriger, sich zu treffen", erklärte Tanja diese frühe Entscheidung. Doch auch dabei wurden die beiden wieder erwischt und ihre Privatsphäre wurde zerstört. "Jetzt Ibiza und dann bleibt es das größte Geheimnis, haben wir gedacht", gab Julian zu.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić an Silvester

Katarina Cukic Julian Claßen in Begleitung in Wuppertal, Juni 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

