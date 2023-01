Komplett durchsichtig: Kendall Jenner lässt tief blicken!

Kendall Jenner (27) zeigt was sie hat! Die zweitjüngste Tochter aus der beliebten Großfamilie ist ebenso bekannt, wie ihre Geschwister Kim Kardashian (42) und Kylie Jenner (25). Doch nicht nur durch ihre Auftritte in der beliebten Realityshow Keeping up with the Kardashians – denn Kendall hat sich auch in der internationalen Modelwelt einen Namen gemacht. So begeistert die Beauty ihre Fans immer wieder mit außergewöhnlichen Looks und Kleidern. So auch jetzt: Auf dem Weg zu einem Dinner schmiss sich Kendall in ein komplett transparentes Kleid!

Paparazzi konnten Kendall am Freitagabend auf dem Weg zu einem italienischen Nobelrestaurant in Hollywood ablichten. Mit ihrem Look sorgte die 27-Jährige für mächtig Aufsehen – immerhin war das schwarze eng anliegende Kleid komplett durchsichtig und man konnte ohne Probleme direkt hindurchsehen. Neben ihrem schwarzen Höschen blitzte auch Kendalls Oberweite durch das knöchellanges Kleid. Ihren Look vervollständigte die Laufstegschönheit mit offenen High Heels und einem üppigen Choker.

Auch Kendalls kleine Schwester Kylie stellt ihre Kurven aktuell gerne zur Schau – und setzt ihren Körper mit heißen Posen und nur wenig Stoff in Szene. Ob sie dem Vater ihrer zwei Kids mit diesen Einblicken zeigen will, was er verpasst? Immerhin sollen die Unternehmerin und Travis Scott (31) im Moment mal wieder getrennte Wege gehen.

Getty Images Kendall Jenner bei der Met-Gala 2022

MEGA Kendall Jenner im Januar 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

