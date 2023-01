Nach Hämatom-Sorgen: Samira Cilingir zeigt ihren Babybauch

Samira Cilingir scheint es langsam wieder besser zu gehen! Die vergangenen Wochen waren für die schwangere Love Island-Bekanntheit und ihren Mann Yasin (31) nicht leicht. Die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin hatte wegen eines Hämatoms an der Plazenta plötzlich starke Blutungen – und ihr drohte sogar eine Fehlgeburt. Doch seitdem das Hämatom wieder kleiner geworden ist, schöpft die Influencerin Hoffnung. Seit Samstag befindet sich Samira im fünften Schwangerschaftsmonat. Im Netz zeigte sie nun stolz, wie groß ihr Babybauch mittlerweile schon ist!

Auf ihrem Instagram-Account postete die zweifache Mutter in spe nun zwei Schnappschüsse, auf denen sie auf ihrem Bett sitzt. Samira trägt auf den Bildern schwarze Leggings und ein dazu passendes Top. Ihr Look bringt ihr Babybäuchlein dabei perfekt zur Geltung. "Hallo fünfter Monat", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit zu den Schnappschüssen und fügte zusätzlich die Hashtags #positivevibes und #sohappy hinzu.

Erst vor wenigen Tagen hatte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story stolz erzählt, dass ihr ungeborenes Baby mittlerweile ganz schön aktiv sei. "Gestern habe ich die Kindesbewegungen gespürt, als meine Hand auf meinem Bauch lag. Das ist so ein tolles Gefühl. Also ich glaube, das Baby ist schon gewachsen", hatte sie von diesem Moment geschwärmt.

