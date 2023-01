Nach Krankenhausaufenthalt: Das hat Tori Spellings Tochter

Endlich steht fest, woran Tori Spellings (49) Tochter leidet. Die Schauspielerin hat keine leichte Zeit hinter sich: Erst musste die Blondine im Dezember wegen Atemproblemen kurzzeitig ins Krankenhaus – dann hat es auch ihre Tochter erwischt. Am Freitag teilte Tori mit, dass es der 14-Jährigen nicht gut geht und sie nun in einer Klinik ist. Jetzt haben die Ärzte auch herausgefunden, was Stellas Beschwerden ausgelöst hat.

Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin gab in ihrer Instagram-Story ein Update über den Gesundheitszustand ihrer Tochter. "Sie ist zu Hause und es geht ihr viel besser." Tori klärte auch darüber auf, welche Krankheit ihre ältere Tochter ins Krankenhaus brachte. "In der Notaufnahme wurde bei ihr eine halbseitige Migräne diagnostiziert. Das ist eine Erkrankung, die eine Seite des Körpers betrifft", erklärte sie. Die Anzeichen einer halbseitigen Migräneattacke seien ähnlich denen eines Schlaganfalls: "Plötzliche starke Kopfschmerzen auf einer Seite des Gehirns, Schwäche und Taubheit auf einer Körperhälfte", verriet sie.

Auch ihr Sohn hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Der arme Kerl war drei Wochen krank und nicht in der Schule. Letzte Woche war er endlich gesund und wieder in der Schule, und jetzt ist er wieder krank", machte Tori ihrem Frust Luft.

Getty Images Tori Spelling mit ihren Kindern, Juni 2022

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrem Ehemann Dean McDermott und den gemeinsamen Kindern

