Prinz Harry konsumierte damals Drogen gegen die Angststörung

Prinz Harry (38) packt in seinen Memoiren so einige bisher unbekannte Geschichten aus. Schon lange leidet der Royal unter Angststörungen. Wie er in "Reserve" berichtet, habe er, um diese zu lindern, damals auch das ein oder andere Rauschmittel zu sich genommen. "Auch psychedelische Drogen halfen ein wenig. Im Laufe der Jahre hatte ich aus Spaß mit einigen Sachen herumexperimentiert, jetzt aber setze ich sie therapeutisch ein, rein medizinisch", erzählt der zweifache Vater in seinem Werk. Doch irgendwann habe der 38-Jährige erkannt, dass es ihm weitaus mehr hilft, sich in die Arbeit zu stürzen.

