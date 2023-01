Sehr gewagt: Katie Price im durchsichtigen Outfit unterwegs

Katie Price (44) will zeigen, was sie hat! Dass sie sich gerne mal freizügig präsentiert, ist kein Geheimnis: Das Model betreibt einen OnlyFans-Account und gibt auch alles, um seinen Körper zu optimieren. So unterzog sich Katie zuletzt schon ihrer 16. Brust-OP und träumt davon, die größten Brüste Großbritanniens zu haben. Die wollte sie der Welt nun unbedingt vorführen: Katie erschien in einem komplett transparenten Outfit bei einem Boxkampf!

Zusammen mit ihrem Sohn Junior Andre (17) besuchte sie das Sportevent in London – und zog dabei mit ihrem gewagten Outfit alle Blicke auf sich. Katie trug einen hautengen Ganzkörperanzug, der völlig transparent war und den Blick auf ihren XXL-Busen sowie ihren Hintern freilegte. Ihre Nippel hatte sie dabei lediglich mit schwarzem Klebeband abgeklebt. So posierte die Unternehmerin alleine und neben ihrem Sohn auf dem roten Teppich und wirkte auch beim Verlassen der Party sehr gut gelaunt.

Katie scheint sich mit ihrer neuen Oberweite also pudelwohl zu fühlen – dabei hatte ein Insider The Sun zuletzt erklärt, dass sie mit dem riesigen Busen nicht zufrieden sei. "Katie leidet unter ihren neuen Brüsten, da sie zu groß für ihren kleinen Körper sind und ihr ständig Rückenschmerzen bereiten." Außerdem sei sie überzeugt davon, dass ihr Vorbau schief und unterschiedlich groß sei.

Jules Annan / Avalon Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Jules Annan / Avalon Katie Price, Model

