Nach Rios Tod: HealthyMandy besucht erstmals das Krankenhaus

HealthyMandy und FitnessOskar wandern erneut auf den Spuren ihres verstorbenen Babys. Die vergangenen Monate waren für das Influencer-Pärchen alles andere als einfach. Nachdem im Juli ihr Sohn Rio das Licht der Welt erblickt hatte, wurde schnell klar, dass der Kleine an einer Autoimmunkrankheit leidet. Vor rund einem Monat verstarb ihr Nachwuchs dann im Alter von gerade einmal fünf Monaten. Nun besuchten Mandy und Oskar nach Rios Tod zum ersten Mal wieder das Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Blondine nun an ihre Community und begann von dem emotionalen Termin zu berichten. "Wir waren ja gestern zum ersten Mal wieder im Krankenhaus gewesen und ich hatte immer so Angst vor dem Termin", schilderte die Influencerin aus dem Auto. Einige Stunden später berichtete sie dann, dass ihre Furcht ganz unbegründet gewesen sei. "Es war gut, dass wir da waren. Irgendwie hat man dieses Gefühl gehabt, das war wieder so ein Puzzleteil, was gefehlt hat, um auf irgendeine Art das verarbeiten zu können", versicherte Mandy.

"Ich habe immer gedacht, dass es sehr sehr schlimm für mich sein wird, allgemein in Krankenhäuser zu gehen, weil man das ja immer jetzt damit verbindet", fuhr sie fort. Aus diesem Grund sei die Mama auch besonders froh, dass sie nicht wie gedacht eine Panikattacke bekommen, sondern eher Erleichterung verspürt habe. "Dieser Schmerz war auch da, aber dieser Schmerz war aushaltbar", versicherte die 28-Jährige. "Ich bin echt stolz, dass wir das so durchgezogen haben", fügte sie abschließend hinzu.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Neugeborenen im Oktober 2022

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio (†)

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio und Mandy

