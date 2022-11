"The Walking Dead": Ehemaliger Star versteckt sich im Finale

Im großen Finale von The Walking Dead versteckte sich ein ehemaliger Darsteller. Montag Abend flimmerte die allerletzte Folge der Zombieserie über die Bildschirme und brachte ein paar Überraschungen mit sich. Obwohl die Fans lange eine Rückkehr des Protagonisten Rick Grimes (Andrew Lincoln, 49) vermuteten, verbarg sich am Ende ein anderer Star unentdeckt im Hintergrund: Den geheimen Auftritt von Carl-Grimes-Darsteller Chandler Riggs (23) bemerkte nämlich fast keiner!

Chandler saß in der Aftershow "Talking Dead" mit Moderator Chris Hardwick zusammen und plauderte seinen geheimen Auftritt aus. "Ich wollte kommen und am letzten Drehtag mit am Set sein. Ich glaube, Denise Huth schnappte mich und sagte: 'Geh und sei Hintergrund der Aufnahme'", erzählte er. Die Produzentin der Serie habe ihn spontan in einer Szene mit den Hauptdarstellern Norman Reedus (53), Melissa McBride (57) und Lauren Cohan (40) untergebracht. Mit Cowboyhut und braunem Hemd sei er aber kaum zu erkennen gewesen.

Das Ende von "The Walking Dead" nach zwölf Jahren und elf Staffeln berührte nicht nur die Fans, sondern vor allem auch die Schauspieler selbst. Daryl-Dixon-Darsteller Norman brachte seine Co-Stars und die Crew mit einer emotionalen Ansprache sogar zum Weinen. Nach seinen Worten am letzten Tag habe sich das Team in den Armen gelegen. Gefeiert wurde der Abschluss aber dennoch.

Getty Images Andrew Lincoln und Chandler Riggs in New York, 2015

Getty Images Chandler Riggs bei der Premiere des "The Walking Dead"-Finales 2022

Getty Images Norman Reedus auf der New York Comic Con 2019

