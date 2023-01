Tom Hanks schwärmt von Zusammenarbeit mit Sohn Truman

Wie der Vater, so der Sohn! Tom Hanks (66) erlebte in seiner über 40 Jahre andauernden Karriere viele spezielle Momente. Von zwei hintereinander ergatterten Oscar-Gewinnen für seine Darstellung in "Philadelphia" und "Forrest Gump" bis hin zum ersten Treffen mit seiner Frau Rita Wilson (66) am Set der Sitcom "Bosom Buddies" im Jahr 1981. Nun reihte sich ein weiterer wundervoller Moment in die Filmgeschichte des Schauspielers ein, denn: Tom konnte endlich mit seinem Sohn zusammenarbeiten!

Der 66-Jährige hatte es in seinem neuen Film "Ein Mann namens Ove" – der im Februar in den deutschen Kinos erscheinen wird – mit einem ganz besonderen Filmkollegen zutun gehabt. In der Romanverfilmung verkörperte nämlich sein Sohn Truman (27) die jüngere Version des von Tom gespielten Charakters. In einem Interview mit People witzelte der Oscar-Gewinner über die Zusammenarbeit: "Es war zweifellos eine besondere Erfahrung. Ich habe ihm nämlich mal die Windeln gewechselt." Allerdings wären beide in der Lage gewesen, diesen Moment aus Trumans Kindheit ausblenden zu können. Denn sie wüssten, wie wichtig es sei, am Set zu erscheinen und auf Knopfdruck zu funktionieren.

Für den Schauspieler gab es einen speziellen Grund, warum sein Sohn die perfekte Besetzung sei. Nämlich der, dass sich die beiden "einfach sehr ähnlich sehen." Die Ähnlichkeit erkennt jedoch nicht jeder, wie Truman zugeben musste: "Immer, wenn ich ihn imitiere, sagen die Leute: 'So hört er sich nicht an.'"

Getty Images Truman Hanks, Rita Wilson und Tom Hanks bei der "A Man Called Otto"-Filmpremiere

Getty Images Tom Hanks im Mai 2022 in Cannes, Frankreich

Getty Images Truman Hanks, Sohn von Rita Wilson und Tom Hanks

