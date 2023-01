"Viel zu jung": Russell Crowe gedenkt Lisa Marie Presleys

Jetzt meldet sich Russell Crowe (58) zu Wort. Vor wenigen Tagen schockierte diese Nachricht die Fans weltweit: Lisa Marie Presley ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Zuvor wurde die Tochter des Sängers Elvis Presley (✝42) ins Krankenhaus eingeliefert, wegen Verdachts auf Herzinfarkt. Wenig später bestätigte ihre Mutter Priscilla Presley den Tod ihrer einzigen Tochter. Nun äußerte sich auch Lisas Freund Russell zu dem tragischen Tod der Musikerin.

Gegenüber "The Australian Today Show" sagte der 58-Jährige, dass Lisa Marie "viel zu jung" gewesen sei, um mit 54 Jahren zu versterben. Zudem erinnerte sich der Schauspieler, wie die beiden sich 2003 bei einer TV-Show in Chicago kennenlernten. "Da ich ein großer Elvis-Fan bin, kam ich irgendwie dazu, am richtigen Ort zu sein, um sie zu treffen", berichtete der Oscar-Preisträger. Russell erklärte, dass sie ein sehr nettes Gespräch gehabt hätten und sie "wirklich süß" gewesen sei. Der gebürtige Australier verriet auch, dass sie sich später wiedergesehen hätten, als Lisa Marie (✝54) und ihre Mutter Priscilla Down Under besuchten.

Auch Elvis-Darsteller Austin Butler (31) meldete sich bezüglich des tragischen Todes zu Wort. "Ich werde die ruhigen Momente, die wir geteilt haben, für immer in Ehren halten. Ihre Wärme, ihre Liebe und ihre Authentizität werden mir immer in Erinnerung bleiben", richtete er ein Statement an People.

Anzeige

Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

Anzeige

PictureLux Austin Butler und Lisa Marie Presley bei den Golden Globe Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de