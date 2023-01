Will Lisa Marie Straube als Reality-TV-Star durchstarten?

Startet Lisa Marie Straube bald eine neue Karriere? Der Profikicker Mats Hummels (34) machte bereits vor zwei Jahren Schlagzeilen mit seinem Datingleben. Lange Zeit wurde spekuliert, dass der BVB-Star mit der Dortmunderin Lisa Marie Straube anbandelt. Aber aus beiden scheint kein Liebespaar geworden sein. Die Beauty startete dafür allerdings als Netzstar durch. Wird Lisa Marie nun bald auch im Fernsehen zu sehen sein?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde stellte ihr ein Follower die Frage, ob sie sich eine Karriere als Reality-TV-Star im Fernsehen vorstellen könnte. "TV generell denke ich schon", erklärte Lisa Marie, stellte aber auch klar: "Aber bei so Single- oder Dating-Formaten bin ich immer sofort raus. Das ist überhaupt nicht meins. Wenn dann so Gaming Shows, wo man irgendwelche Challenges machen muss, gegen andere."

Auch für Musikvideos stellt sich Lisa Marie wohl gerne zur Verfügung. Im Juni des vergangenen Jahres hatte die Beauty nämlich einen Auftritt in Drakes neuem Musikvideo, in dem der Weltstar mehrere Bräute zur Frau nimmt. "Es wurde nach geeigneten Gesichtern gesucht. Am Ende war ich dabei", verriet die Influencerin über den Job. "Er war zu allen am Set zu jederzeit superfreundlich."

Getty Images Mats Hummels im November 2020

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

